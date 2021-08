ElAnalistaDeBits s'est amusé à comparer les versions PS4, PS4 Pro et PS5 de Call of Duty Vanguard dans sa version Alpha. Voici ce qu'il en ressort :- N'oubliez pas qu'il s'agit d'une version alpha et que ces données peuvent changer dans les versions ou mises à jour ultérieures.- Toutes les versions utilisent un rendu de reconstruction pour mettre la résolution à l'échelle.- Meilleures textures, distance de dessin et filtrage anisotropique sur PS5.- La PS4 et la PS4 Pro n'ont pas d'ombres dynamiques. Certaines ombres statiques ont également été supprimées.- PS5 a des réflexions supplémentaires sur certains matériaux spécifiques, mais il ne s'agit pas de ray-tracing.- Dans PS5, la profondeur de champ est nettement mieux traitée. En revanche, la PS4 Pro a des problèmes avec ce paramètre.- Le framerate est maintenu de manière acceptable sur toutes les plateformes et dans les deux modes (sur PS5). Cependant, il s'agit d'un mode avec un nombre de joueurs plutôt limité et il est trop tôt pour tirer des conclusions, même si je suis confiant quant à sa stabilité dans la version finale.