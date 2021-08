Bonjour à tous,Aujourd'hui petit retour en arrière, sur les origines de la mythique firme anglaise Rare.Et vous allez voir qu'avant de devenir célèbre en travaillant pour Nintendo, ils avaient du talent à revendre en commençant par travailler sur des bornes d'arcade, comme par exemple sur Check Man de Jaleco :Puis en fondant ce qui deviendrait plus tard Rare : Ultimate Play the Game.Bonne vidéo et bon WE.