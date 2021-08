En août dernier, Amazon a annulé son contrat de jeux en ligne avec Leyou parce que la société américaine n'a pas réussi à s'entendre avec Tencent. Ce qui est plus alarmant, c'est que Leyou est devenu l'ombre de lui-même, selon quatre personnes ayant connaissance de l'affaire et refusant d'être identifiées parce que l'information n'est pas publique.

"En dehors de la Chine, Leyou n'était pas vraiment très connu", a déclaré Serkan Toto, directeur général du cabinet de conseil Kantan Games. "L'acquisition de Tencent et l'accord LOTR ont contribué à mettre Leyou sur la carte dans l'industrie internationale du jeu vidéo."

Pour Tencent, dont le siège est à Shenzhen, ces revers sont minimes par rapport à la position qu'il occupe sur le marché mondial des jeux vidéo, où il continue de s'emparer "impitoyablement" de participations minoritaires ou majoritaires dans des entreprises, grandes et petites, à n'importe quel prix, pour dominer le secteur.

"Les attentes étaient élevées dans l'industrie, ainsi que parmi les joueurs, que le jeu LOTR devienne un blockbuster très médiatisé, qui rendrait justice à la propriété intellectuelle majeure sur laquelle il est basé", a déclaré Serkan Toto. "Les annulations arrivent de temps en temps dans le secteur des jeux vidéo, mais celle-ci a fait tourner bien des têtes, simplement parce qu'elle impliquait les méga marques Amazon, Tencent et LOTR."

L'opération, selon des personnes familières, a donné à Tencent ce qu'il voulait vraiment, à savoir la possibilité d'investir dans Certain Affinity, un développeur américain indépendant de jeux vidéo basé à Austin, au Texas, et d'en devenir propriétaire. En octobre 2017, Leyou a indiqué avoir acquis une participation de 20% dans Certain Affinity pour 10 millions de dollars américains.

Certain Affinity a fait ses preuves en développant des jeux vidéo d'action innovants, triple A sur console et PC, incluant à la fois des titres originaux et le codéveloppement de plusieurs jeux, dont les licences Call of Duty et Halo, ainsi que Doom et Left 4 Dead.

En mai de l'année dernière, avant son rachat par Leyou, Tencent a commencé à élargir son champ d'action en recherchant du contenu auprès des développeurs de jeux pour créer le prochain blockbuster alors que l'entreprise s'efforce de répondre à la demande mondiale croissante de nouveaux jeux.

Selon les analystes, Tencent prévoit de multiplier les collaborations et les investissements dans le secteur à la suite de ses accords avec les développeurs japonais Marvelous et PlatinumGames.

De nombreux employés ont déjà quitté Leyou, y compris ceux de ses bureaux de Pékin et de Shanghai. Plusieurs sources ont indiqué qu'une équipe d'environ 200 employés travaillait sur le jeu de stratégie Civilisation Online dans plusieurs villes. Ce projet et l'équipe impliquée dans son développement ont tous disparu sans donner plus de détails.

Alex Xu, qui était directeur général de Leyou depuis juin 2017, a quitté l'entreprise en avril de cette année. Michael Kiessling, qui était directeur de la création chez Leyou depuis mai 2019, a quitté l'entreprise en juillet de l'année dernière. Le calme régnait dans les bureaux de Leyou au Lippo Centre à Admiralty, où trois livres LOTR du célèbre auteur anglais JRR Tolkien étaient exposés près de la réception.

Entre-temps, Tencent a poursuivi sa croissance organique, ainsi que ses fusions et acquisitions, dans le secteur des jeux vidéo. Tencent a investi dans des sociétés de jeux vidéo à un rythme record cette année, renforçant ainsi un portefeuille expansif alors qu'il cherche à repousser la concurrence, notamment celle de ByteDance. Selon la société d'études de marché Niko Partners, Tencent a investi dans un nombre record de 62 sociétés de jeux vidéo à la fin du mois de juin. Cela représente en moyenne une nouvelle opération tous les trois jours.

Pour Leyou, qui était auparavant cotée à Hong Kong sous le nom de Sumpo Food Holdings, fournisseur de volaille, un retour à l'obscurité se profile au milieu de ses projets annulés et de l'exode de ses employés. Alors que Leyou a investi plus de 120 millions de dollars pour acquérir le développeur de Warframe, Digital Extremes, le jeu est devenu moins rentable pour la société depuis l'année dernière. L'ancien propriétaire de la société, le magnat de la Chine continentale Yu Guoxiang, a eu des démêlés avec la justice en Chine continentale. En 2007, un tribunal de la province orientale de l'Anhui a condamné Yu à deux ans de prison pour avoir corrompu un ancien fonctionnaire du gouvernement de Shanghai, selon les archives judiciaires de la Chine continentale.

Un ancien employé de Leyou, qui a refusé d'être nommé, a déclaré que l'entreprise était bien positionnée pour réussir, sur la base de sa propriété intellectuelle et de ses différents projets, mais qu'elle n'est devenue rien de plus qu'"un studio satellite" pour Tencent.

