Bonjour à tous,Alors est ce que quelqu'un ici se souvient de ces 2 jeux d'aventure cultes sortis au milieu des années 80 sur Amstrad CPC ?Je reviens sur la conception du jeu, par ses 3 auteurs français, et puis je termine par la traditionnelle revue de presse, avec ici les tests de TILT et d'Amstrad Magazine.Bonne vidéo et bon WE!!!