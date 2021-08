[L'INSTANT POP]

Salut à tous mes ptis geeks c'est la rentrée et on se retrouve donc ce soir dans ma chronique l'Instant Pop sur le JT du 19h d Antenne Réunion . Je vous parlerai des musiques de jeux vidéo en version Philharmonique, et je reviendrai aussi sur le jeu culte Little Big Aventure et sa musique version Symphonique avec ce magnifique vinyle produit par Wayô Records. - Sébastien Briard