Tout comme God of War en 2018, Dead Space Remake prendra le pari du plan sequence.S'exprimant lors d'une interview sur le site officiel d'EA, Roman Campos-Oriola a réitéré que le remake de Dead Space est entièrement reconstruit à l'aide du moteur Frostbite avec de nouveaux assets, tandis que la puissance et du SSD de la PS5/SX permettra une expérience transparente du début à la fin.Par ailleurs le directeur artistique du jeu, Mike Yazijian, a révélé que l'équipe d'EA Motive prévoyait de se débarrasser de certaines choses qui ne fonctionnaient pas et de s'assurer que le jeu reste pertinent pour le public moderne.

posted the 08/06/2021 at 10:12 AM by guiguif