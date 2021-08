Dessin

Car les joueurs allemands ont toujours le droit à la crème de la crème du gaming. J'ai pris la photo en me promenant tranquillement dans un mediamarkt. Les jeux sont exposés juste à coté de la console alors que Ratchet, Demon's soul et autres sont planqués au fond d'une allée. Désolé pour les proM mais ils sont uniquement dispo sur PS5 (argument de poids en faveur de la suprématie de sony).Comme d'habitude, j'en profite pour poster mes dessins. Rien de ouf cette fois car j'ai repris les cours de dessin et je passe peu de temps sur ma tablette.Comme toujours n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un like ou les deux (ça coute rien et ça fait plaisir). Si vous voulez me soutenir, vous pouvez aussi me suivre sur instagram.Peace