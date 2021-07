Les World Update sont indispensable si vous êtes pointilleux sur les graphismes pour Flight Simulator. J'ai même lu dans les commentaires sur Gamekyo que Fort Boyard n'était pas modélisé alors qu'il l'est...Asobo a modélisé le monde entier - y compris ma petite Martinique et Guadeloupe. Le travail est titanesque. Mais j'admets que seuls les amateurs de voyage et d'aviation seront heureux d'avoir ces couches de nuages, réactions réalistes de l'avion, des conversations avec les tour de contrôle ou la joie d'avoir possibilité de faire de l'IFR (vive l'autopilote) comme du VFR.Ceux qui s'attendent au niveau de détail d'un Ratchet & Clank, il faudra malheureusement attendre un autre jeu (et même Forza 5 n'aura probablement pas ce niveau de détails, peut être Hell Blade II).Et si vous êtes très pointilleux, évitez de sortir des capitales ou des points d'intérêt, car vous risquez d'être déçu par la modélisation de certains aéroports par exemple...Bon bah moi, direction Tokyo

posted the 07/28/2021 at 10:04 AM by suzukube