Let's Play

Ça y est ! J'ai enfin pu installer la mise à jour de la version Xbox Series S de Flight Simulator et...La console vient de me prouver qu'elle est parfaitement capable de tenir toute la génération sur les futurs jeux Next-Gen et de suivre sa grande soeur, la Xbox Series X !Que penser de ce Flight Simulator sur Xbox Series S ? Et bien... Les 2 versions m'ont impressionné. Cette version Xbox Series S se paye le luxe de tourner mieux que FS sur mon PC (GTX 1660 Ti, 16 Go de Ram, I5 9400F 6 cœurs), et même mieux que sur Xbox Series X : en effet, sur la découverte de New York, aucuns ralentissements sur Series S, là où on en ressent sur la Xbox Series X** (je pense que ça descend à 20 fps en regardant les Arc En Ciels de la ville sur Series X !La Xbox Series S fait donc un nouveau pied de nez à ses détracteurs, permettant ainsi aux passionnés de pouvoir découvrir Flight Simulator pour seulement 299 € + un abonnement Xbox Game Pass - une broutille, quand on sait que certains HOTAS sont vendus plus de 400 € (joystick uniquement)-----------------------------------Et on continue sur la sortie de Flight Simulator, avec cette fois-ci un essai de Flight Simulator sur Xbox Series X ! Avec les mêmes zones, les même crash, et que dire, si ce n'est que cette version m'a impressionné autant que la version Xbox Series S du jeu !En effet, la grosse différence ici est le niveau de détail de l'environnement autour de nous. Sur un écran 4K, le fourmillement des détails est juste impressionnant, et même si le framerate baisse parfois sur des scènes chargées (découverte de New York), le rendu graphique force tellement le respect sur une machine à 500 € qui arrive à nous sortir un Flight Simulator en 4K*... Je suis juste bluffé.Microsoft vient de réussir à me convaincre de rester sur ma petite 1660 Ti - après tout, avec ce Flight Simulator sur Xbox Series X, j'ai l'impression d'avoir une véritable petite carte dernière génération RTX de Nvidia sous la main, et ça, ça fait plaisir ! Merci Xbox !