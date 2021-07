Comme ça ne peut pas être MGS 6 vu que c'est l'œil droit de Big Boss qui est bandé, je propose que Abandonned soit le projet de Kamiya (steuplé bro me bloque par sur Twitter) et que BBStudio ait été mandaté pour terminer le travail de Platinum Games !Enfin, plus sérieusement, y'en a encore qui attendent un truc de ce 'jeu' qui ne semble que surfer sur le buzz lol ! Silent Hill, maintenant MGS, et prochainement ça sera quoi, PES ?