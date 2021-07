Ben ouais, je me posait la question, the Coalitions avait teaser sur leur twitter et autres site comme quoi le 20/07 ils montrais un démo technique sous Unreal Engine 5...



On est le 23 et ben que dalle... on a rien vu nada.

A quoi bon teaser une démo sur les réseaux et site de news si c'est pour ne rien montrer (ou le garder privé) après??