Une petite envie de geeker, j’allume la PS5 rien ne fonctionne, visiblement le PSN est down, et plusieurs sites sont en PLS. https://twitter.com/AsbjornSynfan/status/1418237608426082320?s=20 Vous pensez qu’il y a une influence de la Russie ou d’autres payes ?

Like

Who likes this ?

posted the 07/22/2021 at 04:55 PM by walterwhite