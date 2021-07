Let's Play

Bloodroots

Vous avez le Xbox Game Pass et vous adorez Hotline Miami ? Vous devez tester ce jeu ! Son nom ? Bloodroots ! Dans son feeling, il m'a justement rappelé le jeu d'action sous codéine qu'est Hotline Miami, mais avec un côté moins urbain, plus moderne (sans le pixel art), avec un petit côté "Amérique de l'époque des indiens et des cowboys" qui m'a pas trop mal plu ! C'est également un jeu que j'avais pu tester (rapidement) la Gamescom 2019, que j'avais oublié, et c'est un plaisir de voir que le jeu a fait son petit bonhomme de chemin pour arriver dans le Game Pass... Toutes mes félicitations aux développeurs !Dispo aussi sur Switch, PC Steam, PS4/5. Plus d'infos : https://www.bloodrootsgame.com