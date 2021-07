Remake, remaster, portage etc.. Le JV nous a bien habitué maintenant à nous refourguer des vieux jeux remis au goût du jour dans une version HD ou un gameplay totalement remanié. RE2 Remake en est le parfait exemple. Les remakes pullulent à présent, mais il manquent quand même de grand absent qui mériterait aussi leur heure de gloire , les voici !10)- Skyrim, Skyrim Skyrim on en a beaucoup bouffé du Skyrim... A tel point que Bethesda semble avoir oublié les anciens TES, l'un des meilleurs de la série est le 3 ème opus , Morrowind qui se déroule sur les terres des Elfes Noires. Un remake avec les moyens d'aujourd'hui pourrait tellement claqué sa race, et puis ça nous ferait patienter pour TES VI...9)- L'un des rares Resident Evil que je n'ai jamais touché, et je sais qu'il est beaucoup apprécié par les joueurs. Mais le découvrir avec des graphismes remanié, un gameplay à la RE 2 Remake moi je signe tout de suite ! Mais d'après les déclarations de Capcom, ça semble pas demain la veille...- Licence totalement oublié de Capcom qui ne jure maintenant que par Resident Evil. La série n'a eu que 3 épisodes, dont le dernier était une purge infâme.... Et c'est dommage car les deux premiers sont de bon jeu, un survival horror avec des dinosaures, c'est pas commun ! Remettre cette série sur les rails avec des dinosaures flippant dans des décors en 3D avec les moyens d'aujourd'hui serait un rêve de gosse... Mais là encore, ça semble pas faire partie des priorité du géant Japonais...7)- SMS n'est pas mon super Mario 3D préféré, mais un remake lui ferait plus que du bien. Et attention, je parle pas uniquement d'un jeu juste plus beau et ça s'arrête là, non vraiment un remake ou il pourrait ajouter des niveaux en plus, viré cette quête à la con avec les pièces bleues, des graphismes à la Odyssey, un gameplay remanié, rajouter un ou deux mondes etc... Et bah non, a la place on a un vieux portage moisi, c'est ça le Nintendo d'aujourd'hui...6)- Ratchet & Clank 2 est mon épisode préféré de toute la série (pas encore fait Rift Apart) et j'aimerais beaucoup un remake comme celui de 2016. Re-découvrir des planètes cultes comme Oozla, Greblin ou Todano avec des graphismes comme Rift Apart serait tellement un kiffe que j'achèterais les yeux fermés.5)- Excellent jeu de plate forme de ND, avant son virage plus mâture entamé dès Jak 2. Pas grand chose à dire si ce n'est comme d'habitude des graphismes rehaussé,, et vu ND ont pourrais s'attendre à du lourd, gameplay plus peaufiné, des choses en plus etc... Après le jeu de base est déjà assez complet mais juste le re-découvrir avec les graphismes d'aujourd'hui le kiffe ultime !4)- Excellent jeux de plate-forme de la N64, considérer comme concurrent direct à Mario 64, Banjo Kazooie remake est un véritable rêve, limite un fantasme. Imaginez juste un remake avec les capacités de la Série X... Ça fait bander pas vrai ?3)- Soyons clair, je n'ai jamais touché à cette licence a mon grand regret car je sais qu'elle est culte. J'aimerais l'essayer mais revenir à des graphismes vieillot ne me donne pas particulièrement envie, alors j'attends désespérément un remake par Bluepoint pour ENFIN y jouer. Bon, si le remake arrive pas dans 1 ou 2 ans, tant pis j'essaierai le jeu tel quel tout pixelisé...2)- Un de mes épisodes préférés, et j'attends un remake depuis que j'ai vu la vidéo que je vais vous mettre en dessous fait par des "amateurs".Similaire au gameplay entamé par Anniversary tout en ne trahissant pas du tout les origines de la belle Lara Croft. Et qu'est ce que c'est beau graphiquement. Exactement le type de remake qu'il faudrait pour ce jeu !1)- Comme pour MGS, je n'ai jamais touché à un seul épisode de SH... J'ai voulu essayer le 2 considéré comme le meilleur mais pas disponible sur le store de la PS3 !!! Alors que le 1 y est. Bref, pour ça que j'espère que Konami proposera enfin un jour un remake de ces deux jeux, même le 1 ça suffit afin que je puisse toucher à cette licence culte une bonne fois pour toute ! Même si j'ai déjà jouer un peu au 2 chez un pote. Mais juste imaginer, se faire poursuivre par Piramid Head avec des graphismes PS5... Rien que ça, c'est plié !Mention honorable : Bloodborne/GTA Vice City/San Andreas/TR 3/Gran Turismo 1/Call of Duty World at War/Splinter Cell/Rayman 1/Super Mario 64/Wario Land etc...Et vous, quel sont les remakes que vous aimeriez avoir ? Que vous fantasmer depuis des mois ? Dites moi tout dans les commentaires !!