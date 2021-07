1 [NSW] Mario Golf: Super Rush (Nintendo, 06/25/21) – 31,685 (112,115)2 [NSW] Game Builder Garage (Nintendo, 06/11/21) – 17,640 (143,648 )3 [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 14,422 (2,669,091)4 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 13,211 (2,032,643)5 [NSW] Samurai Warriors 5 (Koei Tecmo, 06/24/21) – 11,555 (50,246)6 [PS4] Samurai Warriors 5 (Koei Tecmo, 06/24/21) – 10,292 (65,967)7 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 10,211 (3,898,694)8 [NSW] Miitopia (Nintendo, 05/21/21) – 9,593 (179,233)9 [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 9,458 (2,251,898 )10 [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo, 02/12/21) – 7,954 (798,431)Aucune nouveauté ne rentre cette semaine dans le top 10...ce qui donne logiquement une petite baisse au niveau hardware.A voir l'impact de l'annonce du nouveau "modèle" de switch sur les ventes la semaine prochaine (ou plus précisément la semaine d'après).Le rythme de la PS5 est désolant, on y arrivera jamais1 Switch – 70,401 (16,495,122)2 Switch Lite – 14,093 (3,931,203)3 PlayStation 5 – 13,655 (732,106)4 PlayStation 5 Digital Edition – 2,699 (142,831)5 Xbox Series X – 2,716 (44,714)6 PlayStation 4 – 1,159 (7,796,509)7 Xbox Series S – 754 (15,380)8 New 2DS LL (including 2DS) – 732 (1,167,351)