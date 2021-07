La Sim Update 5 et la version Xbox de Microsoft Flight Simulator apportent avec elles d'énormes augmentations des performances. Asobo a montré des augmentations allant jusqu'à 60% pour les fps. Les nouvelles mises à jour pour MSFS contiendront également des améliorations visuelles et un grand nombre d'améliorations de la simulation.Asobo a également abordé une pléthore de sujets sur Microsoft Flight Simulator pour les éditions Xbox Series X et Series S.M'enfin voilà. Les versions consoles de FS ont apportés des optimisations dont on bénéficie now sur PC. Elle est pas belle la vie ?