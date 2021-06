C'est grâce aux talents et aux capacités des développeurs de jeux que tant de jeux de la dernière génération tiennent encore la route aujourd'hui. Alors pourquoi ne pas profiter de la puissance supplémentaire des consoles PlayStation 5 et Xbox Series pour pousser la qualité visuelle et les taux de rafraîchissement au niveau supérieur ? Et c'est d'autant plus agréable si la mise à niveau est gratuite, comme c'est le cas pour Star Wars Jedi : Fallen Order. Ce projet est d'autant plus fascinant que nous avons déjà eu droit à un patch " back compat plus ", même si celui-ci n'était pas exempt de problèmes. Le portage du jeu en tant qu'application native devrait permettre aux nouvelles consoles d'exploiter au maximum leur potentiel. La promesse ? Des textures de plus haute résolution, des temps de chargement améliorés, des fréquences d'images plus fluides et une meilleure qualité d'image en général.En réalité, on a l'impression que ces améliorations ne changent pas vraiment la donne, mais elles sont certainement utiles, en particulier sur la PlayStation 5, où l'ancien patch ne permettait pas d'utiliser un mode de qualité à 30 images par seconde. Auparavant, il n'y avait qu'un mode de performance de 60fps, 1200p sur PS5. Du côté de la Xbox, la situation s'est améliorée. Même avant ce dernier patch, la série X offrait un mode performance permettant de jouer à 60fps dans une plage dynamique de 1080p à 1440p, ainsi qu'un mode qualité 1512p-4K.Les deux modes, et les limites de résolution pour chacun d'eux, restent essentiellement en place sur la série X après le patch. En fait, le comptage des pixels de la Série X montre aujourd'hui que chaque mode atteint l'objectif maximal de DRS la plupart du temps ; une résolution native de 1440p en mode performance, et une résolution native de 4K pour le mode par défaut à 30fps. C'est donc une bonne nouvelle. D'un autre côté, la version Series S ne dispose que d'un mode 60fps dans la nouvelle mise à jour - curieusement, il n'y a pas d'option haute résolution 30fps. Pourtant, à 60 images par seconde, la version Series S se maintient constamment à une résolution d'environ 1080p. Mais c'est la PS5 qui en profite le plus : le mode de qualité dynamique 4K30 est de retour et l'interrupteur de performance est de retour, offrant cette fois une expérience dynamique en 1440p60.Les temps de chargement sont nettement améliorés lors du passage d'un back-compat à une application native : il faut 16 secondes à l'application native de la PS5 pour se charger dans Kashyykk, contre 32 secondes à l'application PS4, soit une économie de 50 %. Étant donné que le fait de réapparaître à des points précis sur une planète joue un rôle important dans le défi, le fait que l'attente soit réduite de moitié sur PS5 est une grande victoire. Et oui, en faisant le même test entre la PS5 et la série X, on constate un gain similaire du côté de la Xbox, la série X arrivant juste une seconde plus tard. En termes d'améliorations visuelles, l'amélioration est assez subtile, en gros. Si l'on compare la Série X à la Xbox One X en mode qualité, on constate des améliorations au niveau des textures et des ombres. Cependant, dans la plupart des domaines, les deux générations sont pratiquement identiques, mais certains éléments sont améliorés - et c'est la même chose pour la PS5.En ce qui concerne les tests de performance, nous sommes légèrement déçus. Le gros problème avec le patch " back compat plus " était les accrochages et les bégaiements dans toute l'expérience - peut-être fallait-il s'y attendre, sachant que même un PC haut de gamme a le même problème. Au-delà de ce problème, le mode de qualité 30fps n'a aucun problème à maintenir son niveau de performance. La PlayStation 5 et la Série X atteignent toutes deux leur maximum en 4K natif, mais des baisses à une échelle de rendu d'environ 80 % sont possibles sur les deux. Le taux d'images par seconde est bon, mais les problèmes d'accrochage sont visibles à certains moments.En ce qui concerne le mode de performance à 60 images par seconde, les scénarios limités par le GPU que nous avons vus dans l'ancien patch sont bien meilleurs dans la nouvelle application native : les cutscenes sont un bon test de stress ici, avec des chutes dans la région des 50 images par seconde que nous avons vues précédemment, sans fonctionner à 60 images par seconde. Cependant, ce mode présente également le même problème de bégaiement. En comparant le code de rétrocompensation de la PS4 Pro sur la PS5 avec sa nouvelle application native, il est un peu décevant de voir que le bégaiement est à peu près le même dans certains scénarios, bien qu'il soit un peu meilleur dans d'autres. Xbox Series X ? Le fonctionnement est très similaire. Les deux machines visent 1440p ici, mais encore une fois, la résolution dynamique est utilisée de manière extensive et alors qu'aucune version ne semble atteindre 1080p dans ses pires moments, les deux s'en rapprochent.Tout cela nous laisse avec la Xbox Series S, qui vise 1080p60 - sans aucun mode de qualité 30fps en vue. Les performances sont généralement bloquées à 60fps sur toute la durée du jeu, mais ce n'est pas aussi solide que ce que nous voyons sur les consoles plus performantes, même avec ce qui ressemble à une fenêtre de résolution dynamique 720p-1080p. Notamment, le cockpit de notre vaisseau tombe dans les 50 %. Et oui, les problèmes de streaming de données trouvés sur les autres machines sont également présents ici.Donc, dans l'ensemble, c'est un peu un sac mitigé. Il y a des améliorations dans la qualité des objets et des ombres, les temps de chargement sont meilleurs et la PS5 obtient un mode de qualité 30fps qu'elle n'avait pas auparavant. Cependant, le jeu n'a pas encore le niveau de finition qu'il mérite. Par exemple, j'ai rencontré une boucle de mort infinie lorsque je me suis réveillé en plein vol. Les problèmes visuels sont également toujours d'actualité, même plus d'un an après la sortie du jeu. Malgré tout, la mise à jour est une bonne amélioration et il y a beaucoup de choses à apprécier dans Fallen Order et les problèmes mis à part, c'est un excellent moment pour l'essayer.Traduction approximative par Deepl. Voilà !