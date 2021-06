Bonjour à tous,Aujourd'hui je reviens sur l'histoire de Goldrunner, mythique shoot'em up sorti en 1987 sur Atari ST et Amiga. Sans oublier l'habituelle revue de presse de l'époque. Et en bonus, l'extraordinaire remix de Michael GIBS du thème du jeu, à écouter en boucle !!!Bonne vidéo et bon WE !!!