Contra.Une série que je n'ai pas du tout connu sur Mega Drive. Et... Suite à une promotion et un peu trop de curiosité, je me suis mis à jouer à Contra : Rogue Corps sur Nintendo Switch !Ah punaise, c'est ultra hardcore... J'aimerais voir une analyse de Digital Foundry la dessus !La résolution des textures me fait penser à de la N64, et la définition de l'écran est juste une blague (c'est du 480p ? Non ?).Juste pour rire, sur PS4 Pro, ça donne ça :Vivement la Super Nintendo Switch, non ? (ouais, faudrait arrêter le forcing là).Et pourtant, j'sais pas pourquoi, ça doit être mon côté masochiste, mais comme pour Devil's Third, j'adore détester ce jeu. Ça me rappelle les sombres daubes que j'avais sur Master System (coucou Superman & Star Wars), et me fait me rappeler qu'un jeu comme Outriders, ben c'est pas si mauvais au final...