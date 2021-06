J'ai réservé la XSX et la PS5 il y a deux jours à Micromania, et je reçois déjà ce mail pour la XSX :Apparemment, je vais déjà la recevoir d'ici à quelques jours, ça été rapide! Moi qui m'attendais à la recevoir à la rentrée de septembre.En espérant que ce soit aussi rapide pour la PS5 ^^Pour ceux qui sont à la recherche d'une XSX, vous savez quoi faireSinon, dans le mail, Micromania me propose l'offre Xbox All Acces.