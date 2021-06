Pfiou ! Ils étaient riche ces premiers jours de l'E3 ! Je me suis fait une petite liste des jeux qui m'ont intrigué, avant de passer au poids lourd : Microsoft, dès demain à 13h en Martinique !ShashingoApprenez le japonais à partir de photos ! Disponible sur PC Steam très prochainement ! Bon, vous me connaissez avec mon amour pour le Japon…Moonshell IslandUn jeu d’exploration à la Zelda qui se déroule sur une île où vous construisez une communauté et… combattez des tomates géantes (et peut-être d’autres choses aussi).Moonglow BayVous incarnez un pêcheur débutant qui tente de s’améliorer dans son métier tout en nourrissant sa communauté. Vous pourrez nouer des amitiés, offrir des cadeaux et obtenir les recommandations de vos voisins dans votre carnet. Le jeu sera disponible sur Epic Games Store, Steam et Xbox Game Pass.UnpackingUn jeu relaxant où vous allez devoir défaire vos paquets de déménagement ^^ !Spirit SwapUn Match3 relaxant avec de la musique LoFi, à jouer en rythme !KeyWeVous n’avez jamais rêvé de contrôler un oiseau qui n’a ni ailes ni bras ?AlekonMême si le titre de ce jeu est bizarre, il s’agit tout simplement d’un jeu à la Pokémon Snap, sauf qu’il sera disponible sur toutes les plateformes !Planet of LanaUn jeu de plateforme indépendant qui sortira dans l’écosysteme Xbox !VokabulantisUn jeu coopératif réalisé en stop motion, avec une très belle D.A. !Phantom AbyssUn jeu massivement multijoueur qui à l’air bien fun ! Pensez à Indiana Jones en coop !Mario + The Lapin Crétins 2 Sparks of hopeMario + Lapin Crétins revient dans de nouvelles aventures ! Disponible en 2022 sur Nintendo Switch !Trackmania RoyalJ’adore Trackmania. Alors avec son côté “Fall Guys” / Battle Royale, je veux carrément m’y mettre !Riders Republic64 joueurs qui se tirent la bourre dans des courses déjantées ? C’est Riders Republic ! Disponible en septembre !Rainbow Six ExtractionQuand Left 4 Dead croise Rainbox Six Siege, ça donne Rainbox Six : Extraction ! Il sort en Septembre prochain sur Xbox, Playstation et PC !Elden RingAi-je vraiment besoin de présenter cette future légende du jeu vidéo ? Disponible le 21 janvier 2022 !Battlefield 2042Le 22 octobre 2021, Battlefield reviendra à ses origines, 100% multijoueur… J’ai hâte !Avatar Frontiers of PandoraAh Avatar ! Alors qu’on sait qu’Ubisoft travaille sur un jeu Star Wars, c’est finalement Avatar qui pointera le bout de son nez en premier, et ce, dès 2022 !Et vous, avez-vous repéré d'autres jeux ?