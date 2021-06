Bonsoir à tous,

Un petit article pour exprimer ma légère deception vis à vis de Guilty gear strive.

Je ne vais pas parler gameplay, je n'ai pas encore eu le temps de m'y mettre correctement, mais de petits détails décevants

Alors d'abord je ne sais pas si j'ai loupé quelque chose mais je n'ai pas d'intro quand je laisse l'écran titre

Ensuite, il n'y a plus d'instant kills, plus de destroyed! Quand on jouait entre potes ça faisait plaisir d'en placer un et et leurs animations apportaient un je ne sais quoi qui était fun



Les intro avant combat sont plus simples, plus banales que celles de xrd,

Ça fait moins "animé"



Alors oui, de base le moteur du jeu et la direction artistique sont magnifiques, mais je trouve dommage la disparition de ces petits détails, sans parler du mode arcade moins scénarisé que dans xrd...



Niveau gameplay ça a quand même l'air de tenir la route, mais je n'ai pas assez d'heures au compteur pour en parler



Voilà un peu déçu pour le moment en espérant que le gameplay me fasse oublier ces petites déceptions