Trop bien, on va pouvoir exploser des joueurs consoles depuis nos PC pour prouver la supériorité du combo clavier/souris uwu !Les joueurs PC ne peuvent pas désactiver le crossplay au passage ! On va pouvoir voir de nouveaux joueurs salés !Ah, et la crossprogression, ca sera bien plus tard. Dommage ^^' ! Cela dit j'ai tous mes skins sur PC donc ça va de mon côté