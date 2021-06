La société française Pixelheart, connu pour sortir des jeux sur consoles retro et recentes, a démarré en Mars dernier des conversations avec un contact de Sega pour faire une compilation comprenant Sonic 1,2,3, & Knucles et CD pour les 30 ans de la franchise sur PS4, Switch, Xbox, mais aussi sur Dreamcast et 3DS, sous le nom de Sonic Origins.Sega est emballé par le projet et Pixelheart évidement tout heureux s'attelle donc a la tache, mais du jour au lendemain plus de réponse de leur contact.Le 29 Mai dernier lors du Sonic Central, ils découvrent (comme nous tous) le teaser de Sonic Origins sans même que ces derniers ne soient avertis.Champagne, le projet est bien approuvé ? Pas vraiment. Sega aurait volé l'idée de Pixelheart, du titre Sonic Origins jusqu'au nombre de jeux, pour filer le projet a une autre boite.Conkerax en parle dans sa derniere video.