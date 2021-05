Bonjour à tous !!!En tant que fan inconsidéré de la série Bomberman, et notamment de Bomberman 94 sur NEC, je me permets de partager ma dernière vidéo sur les origines de Bomberman, avec la génèse du tout premier épisode.Et alerte spoiler : ce n'était pas sur PC Engine, ni sur NES (bon ok vous aviez la réponse dans le titre :-)Bonne vidéo !!!

posted the 05/22/2021 at 07:40 AM by jedi