TOP 30 FAMITSU

1 [PS4] Resident Evil Village (Capcom, 05/08/21) – 35,045 (146,216)

2 [NSW] Monster Hunter Rise (Capcom, 03/26/21) – 34,178 (2,175,616)

3 [NSW] New Pokemon Snap (The Pokemon Company, 04/30/21) – 17,593 (211,978 )

4 [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 13,970 (2,568,154)

5 [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 12,918 (2,180,327)

6 [NSW] Famicom Detective Club (Nintendo, 05/14/21) – 12,269 (New)

7 [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo, 02/12/21) – 11,133 (739,142)

8 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 9,914 (3,834,911)

9 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 9,753 (1,949,883)

10 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18 ) – 6,997 (4,278,593)

11 [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 6,548 (6,771,885)

12 [PS5] Resident Evil Village (Capcom, 05/08/21) – 6,083 (44,796)

13 [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 5,194 (705,680(

14 [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18 ) – 4,734 (1,888,357)

15 [NSW] Splatoon 2 (Nintendo, 07/21/17) – 4,539 (3,863,872)

16 [PS4] NieR Replicant ver.1.22474487139… (Square Enix, 04/22/21) – 4,454 (151,116)

17 [NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) – 3,983 (4,049,019)

18 [PS4] Judgment (New Price Version) (Sega, 04/22/21) – 3,475 (12,615)

19 [PS5] Judgment (Sega, 04/22/21) – 2,454 (13,091)

20 [NSW] Subnautica + Subnautica: Below Zero (Bandai Namco, 05/13/21) – 2,270 (New)

21 [PS4] Pathfinder: Kingmaker (DMM Games, 05/13/21) – 2,141 (New)

22 [NSW] Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise (Imagineer, 12/03/20) – 2,114 (98,287)

23 [PS4] Subnautica: Below Zero (Bandai Namco, 05/13/21) – 2,103 (New)

24 [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 1,869 (1,816,194)

25 [NSW] Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age (New Price Version) (Square Enix, 12/04/20) – 1,757 (97,038 )

26 [NSW] Human Fall Flat (Teyon Japan, 06/25/20) – 1,565 (148,329)

27 [NSW] Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun (Bandai Namco, 07/19/18 ) – 1,561 (594,249)

28 [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo, 01/11/19) – 1,469 (1,061,364)

29 [NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo, 06/28/19) – 1,448 (1,095,069)

30 [NSW] Little Nightmares II (Bandai Namco, 02/10/21) – 1,432 (72,796)



TOP CONSOLE

Switch – 95,411

PlayStation 5 – 14,044

PlayStation 4 – 1,226

Xbox Series X – 667

Xbox Series S – 516

New 2DS LL (including 2DS) – 495