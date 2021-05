Je suis sûrement le dernier au courant, mais voilà : il y a un ouvrage fraichement sorti sur Yoko Taro.Signé Nicolas Turcev, avec une préface de Yoko Taro, svp !C'est chez Third Editions. Voilà voilà.on me souffle dans l'oreillette qu'il s'agit d'une réédition.

posted the 05/17/2021 at 01:24 PM by obi69