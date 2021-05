Le remaster de Shin Megami Tensei 3 sortira vendredi sur PS4, PC et Switch. Le jeu sera traduit en français comme a l'epoque et proposera les voix japonaises. Allez-vous l'acheter ? Perso day one.1/ Oui Day one2/ Non Cay nul3/ Trop cher pour un remaster, peut-etre plus tard4/ Je prefere prendre Biomutant5/ Autre reponse