... je dois avouer que c'est une expérience plaisante mais frustrante.Plaisante, car mine de rien, c'est encore plus "magique" que le Xbox Game Pass couplé à la Xbox Series S. Je veux dire, on a littéralement une grande partie du catalogue directement à jour et installé sous nos yeux, c'est même perturbant au début de se demander à quel jeu on va jouer !Frustrante parce que les distances avec les serveurs depuis la Caraïbe sont trop grande, et les systèmes de compensation arrivent au bout de leur limite - même si le résultat est impressionnant. Je pense que si vous jouez depuis de grandes métropoles comme Paris, Tokyo ou Miami, tout devrait fonctionner avec un input lag assez minime pour du casual gaming. Je l'avais déjà essayé sur portable, mais là, sur PC, manette en main, ça prend quand même une autre dimension, il faut l'avouer !Un des usages que je vois actuellement à ce système, c'est l'essai de jeu (oui, même avec ma fibre, j'avais eu la flemme de telecharger Remnant par exemple), le jeu sur son lieu de travail sans ramener sa Nintendo Switch, j'sais pas, c'est une expérience qui me plait pas mal ^^ ! L'autre usage que je vois, c'est tout simplement de pouvoir jouer à des jeux Xbox et Xbox 360 légalement sur son PC. Et ça, c'est topMême si pour ça, il nous faudrait des serveurs dans la caraïbe (PortoRico ?).Il y en a d'autres parmi vous qui ont essayé le xCloud sur PC ?Bonus : J'ai aussi essayé RECORE avec le FPS BOOST en 60 fps sur la pomme de terre appelée Xbox Series S (d'ailleurs on en a en stock à 299,99€), on dirait un RETURNAL du pauvre. Pourtant j'étais tombé amoureux du jeu en 2016