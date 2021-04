Multi machines

Alors que je faisais un tour sur les jeux gratos du Xbox Live, je suis tombé sur ce titre que j'ai voulu prendre pour mes gamins !! Mais avant de leur refiler j'ai voulu m'y atteler pour voir ce que c'était et comment ça se jouait pour leur expliquer. Alors que vaut cette "adaptation" ??+ Le principe d'inverser des cristaux de couleurs pour les faire éclater bien connu (coucou Bejeweled) mais toujours aussi addictif.+ Un mode multijoueur sympa bien que répétitif.+ Plusieurs modes de jeu en solo.+ Une durée de vie faramineuse ...- ... pour la simple et bonne raison qu'il faut payer si on veut avancer convenablement. 285 niveau il me semble et à partir du 30ième ça devient le parcours du combattant niveau difficulté.- Le jeu est bourré, que dis-je, truffé de microtransactions. Elles transpirent de partout c'est un truc de fou ... toutes les 2 secondes on vous propose d'acheter des vies (une fois que vous n'en avez plus, dès que vous retournez sur la carte, ...) qui partent encore plus vite que ma femme voyant une araignée.- Payer plusieurs dizaines d'euros des packs de vies ou de bonus qui vont tenir 1h tout au plus. Ca va permettre à un joueur habitué de ce genre de jeu de passer entre 10 et 15 stages (enfin passé les 30 premiers qui se font d'une traite), et encore ... je parle pour les 40 niveaux suivants, pour la suite ça partira encore plus vite.- Dans un élan de bonté, le jeu vous refile une vie toutes les 30 min, histoire que vous soyez tentés de continuer à jouer et donc de dépenser ... seulement ils ne vous en remettent pas plus de 5, du coup ça vous laisse 5 à 10min de jeu avant de devoir arrêter (car oui impossible de jouer en solo d'une quelconque manière si vous n'avez plus de vies).- Plusieurs modes de jeu, oui, mais qui sont juste prétextes à vous faire acheter des bonus différents pour les réussir. En gros soit on doit réussir à faire un score dans un nombre de coups imparti, soit on doit faire sortir des objets de l'écran là aussi avec une limite de coups, soit on doit atteindre un score dans un temps limité, ... et donc vous avec des bonus pour rallonger le temps, ou redonner des coups supplémentaires ... surement par bonté encore une fois, ils vous en filent 2 ou 3 au départ qui vont vite disparaitre ... et après bah c'est encore 50 boules les 70 bonus. Et comme ils alternent les épreuves en solo, inutile de dire que si vous voulez avancer correctement ... il faut acheter un pack de chaque !!!- 20€ pour débloquer les persos en multijoueur ... alors oui on peut les débloquer en avançant dans le solo ... seulement vu qu'il faut 20 ans pour le finir sans user des achats de bonus et vies ...- Toujours la possibilité d'aller dans le menu pour acheter, quelque soit le moment (solo, multi, menus, pleine partie, ...) ... jamais vu ça, on vous rappelle toutes les 2 secondes qu'il faut acheter des bonus, des vies, ...- Tain même pour avoir des bonus en multijoueur il faut payer bordel !!- En prime on ne peut pas dire que la modélisation des persos soit bonne, on les reconnait mais bon dieu que c'est cubique.- Une seule musique en cour de jeu tu le crois ça ? (copyright AHL- Certains niveaux impossibles à finir sur le coup. Vous pouvez faire une partie avec genre un endroit précis à faire sauter pour pouvoir faire tomber les objets ... mais que vous n'ayez pas une seule fois des cristaux à exploser à cet endroit. Et ça arrive super souvent !!- Sérieux on me rappelle à qui s'adresse ce jeu ??? A des gamins fans du film ?? Va expliquer à ta gosse de 8 ans qui adore La Reine des Neiges qu'au bout de 5 minutes de jeux elle doit payer pour continuer ... et qu'en 20/25 min elle t'aura cramé pour 50€ de vies !!Au final, malgré un gameplay addictif en solo (plus répétitif en multi mais les gamins sont aux anges), ce jeu est une véritable honte. Sous couvert d'être gratuit à la base, ce titre se révèlent être une armée de micro transactions déguisée en jeu. Je veux bien croire qu'il faille financer le titre d'une façon où d'une autre, mais là clairement c'est une honte absolue tellement ça part dans l'abus total. Si vous avez le malheur de laisser vos enfants jouer à ce jeu sans être derrière, et si vous avez un paypal d'actif sur la console ou une CB (j'espère pour vous que vous ne faites pas ça), votre salaire mensuel peut disparaitre en quelques heures !!!Bref, voici un jeu pour les gamins qu'il ne faut surtout pas mettre entre leurs mains sous peine de vous couter très cher, ou bien de provoquer leur frustration à cause du système de vie qui leur permet de jouer 5mn). Merci Disney et Super Villain pour ce cadeau empoisonné