Coucou !J'ai eu la chance (lol) de me faire laver de tous les sens par nos joueurs des Antilles Guyane (j'suis vraiment nul à ce jeu décidément), mais j'ai été tellement heureux de découvrir un tel niveau sur nos terres... C'est juste fou !Certains des joueurs (je pense à Paris, Kyra, Apache, TkingDa ou Neyache) ont clairement le niveau international, d'ailleurs certains d'entre eux (Paris) ont même déjà terminé en final de tournois Internationaux... Et ceux, malgré les 60 ms de ping (en moyenne) que l'on a sur nos îles ^^ !Ça promet pour la suite, je surveille tout cela de près.Plus qu'à trouver des joueurs d'Overwatch dans les Dom-Tom et à motiver Orange à faire une équipe pour l'Overwatch League

posted the 04/19/2021 at 02:44 AM by suzukube