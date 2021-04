Après l'étagère de Phil Spencer lors de la conférence Microsoft AI and Gaming Research Summit qui laisse encore et toujours miroiter les fantasmes (réelles ou non) des fans de Xbox, mais également de certains insiders (apparemment chaque chose objet présent à un sens avec de futures annonces chez la firme de Redmond), c'est au tour de Mark Cerny de "répondre" avec la sienne (bon son arrière plan reste flou, mais c'est quand même un peu vide même si des malins reconnaitront du God of War ou encore du Spider-Man) lors du deuxième Resident Evil Showcase où il a félicité Capcom pour s'être donné les moyens d'avancer technologiquement parlant afin de faire évoluer la licence.Un Ludens chez Philou, un Ludens chez Markou... Kojima en passe de racheter Sony et Microsoft sans doute.Après la guerre des consoles, la guerre des étagères ???