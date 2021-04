Jeux Video

Petit post rapide en attendant plus d’infos mais en gros, ça vient de Reddit et :



- Le leaker est montré très fiable puisque c’est le même qui avait balancé une tonne d’infos sur Three Houses plusieurs semaines avant l’E3 2019, avec un taux de 100 % dont certains personnages, un certain point important du scénario (je ne vais pas spoiler) et autres.



- Donc en gros le mec taquine sur le fait qu’un remake de Fire Emblem Path of Radiance (et/ou Radiant Dawn) est en préparation sur Switch.



- Le remake était censé sortir en fin d’année dernière mais a été reporté à cause d’un chantier compliqué dû au Covid.



- Coïncidence probable : il avait été sous-entendu (l’année dernière) lors du podcast Kinda Funny Games que Nintendo avait annulé plusieurs jeux 3DS en fin de carrière après plusieurs échecs commerciaux, et que ce retour d’un ancien épisode en faisait partie, avant d’être transféré sur Switch.



- De fait l’annonce devrait avoir lieu cette année, voilà.