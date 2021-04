Multi machines

Après avoir fini Candle Man j'ai eu envie de me faire un autre petit jeu pas prise de tête. Je me suis lancé Spartan Runner (sur l'univers Halo) que j'ai très vite trouvé chiant. Du coup j'ai lâché l'affaire et je suis passé sur un autre petit jeu indé nommé Mushroom Quest, un titre tout bête où l'on dirige un champignon qui doit récupérer des cristaux tout en trouvant un chemin pour y arriver.+ Principe éclusé mais toujours addictif. Typiquement le genre de jeux que l'on avait sur les 8 et 16bits.+ Graphs purement retro façon 8bits mais qui fonctionnent. Après on aime ou pas !!+ Difficulté progressive bien dosée.+ Tout petit prix.- Trop court. Il m'a fallut 30mn pour le finir. On en aurait aimé plus tout de même.- La jouabilité parfois limite sur les déplacements. Quand on avance, le personnage s'arrête toujours une demi seconde après que l'on ait lâché la direction, nous faisant souvent bêtement tomber dans les trous.Petit jeu à petit prix, Mushroom Quest se révèle assez agréable à faire. Mais sa durée de vie ridicule (30 niveaux dont la plupart se finissent en moins d'une minute) fait que l'on a un sacré arrière gout de trop peu. Enfin au moins, on ne peut pas dire que l'on ait le temps de se lasser