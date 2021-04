Metacritic 83%

NG+ 9/10

JVC 17/20

Destructoid 8/10

J'ai joué à quelques-uns des RPG disponibles sur Apple Arcade et je ne pense pas qu'un seul soit proche de la vision et de l'exécution de Fantasian. C'est un jeu merveilleux avec un système de combat exceptionnel qui prend vie avec ce qui pourrait être la meilleure direction artistique de 2021.

( 6 Positives / 1 Mitigée / 0 Négative )IGN 9/10Fantasian est un incontournable. Un titre d’une finesse et d’une maturité rare, qui prouve que ce n’est pas le support qui fait le succès, mais bien le jeu. Sa réalisation superbe (ses dioramas ne vous laisseront pas de marbre), ses musiques d’un Nobuo Uematsu particulièrement inspiré et ses idées de gameplay novatrices vous séduiront à coup sûr.Capable de casser les codes d’un genre que beaucoup pensent figé dans le temps, tout en assumant un héritage parfois lourd à porter, le titre de Mistwalker renouvelle sans cesse la formule du J-RPG et y apporte une fraîcheur bienvenue.Hironobu Sakaguchi a déclaré qu’il était probable que ce jeu soit son dernier. Si tel était le cas, avec cette ultime fantaisie, le maître pourrait partir la tête haute, en ayant livré une synthèse parfaite de ses inspirations et de son savoir-faire. Que l’on soit fan de J-RPG, que l’on apprécie les grandes aventures épiques, ou que l’on veuille s’ouvrir à un genre que l’on connaît peu, Fantasian est le jeu idéal. Une œuvre dont on se souviendra encore durant de longues années, largement à la hauteur d’un Persona 5 ou d’un Xenoblade.Fantasian est un projet fascinant à plus d’un titre. Pour ce qui pourrait être son baroud d’honneur, Hironobu Sakaguchi renoue avec ses premiers amours et offre à ses fans sa vision d’un Final Fantasy à l’ancienne. Nostalgique, classique, mais pas dénuée d’idées intelligentes, cette première partie a tout d’un plaid chaud et réconfortant pour les afficionados de la saga de Square et de ses épisodes PS One. Ses systèmes de jeu solides sont au service d’une histoire prenante profitant d’un univers singulier et original. Les dioramas confèrent une identité marquée à Fantasian, malgré les limites parfois flagrantes de l'utilisation de la technique photogrammétrique. Si la deuxième partie prévue pour cette année est au moins à la hauteur de la première, cet hommage formel n’aura rien à envier à ses illustres prédécesseurs. En l’état, Fantasian est un excellent J-RPG que l’on ne saurait trop vous conseiller si vous êtes nostalgique des anciens épisodes de Final Fantasy.I've played a few of the RPGs available on Apple Arcade and I don't think a single one has come close to matching Fantasian's vision and execution. This is a wonderful game with an outstanding battle system that is brought to life with what could be the best art direction of 2021.