Petit jeu chopé dans un pack, Candle Man m'était totalement inconnu jusque là. Je me suis lancé dessus dans un petit instant libre de la journée, pour au final ne plus en décrocher avant de l'avoir fini !!+ Ambiance sobre mais super agréable. Pas de fioriture, et pourtant on est complètement happé par ce qui se dégage du jeu, sombre et poétique à la fois.+ Réalisation simple mais efficace. Ca reste une prod indé, et pour le coup, même si ce n'est pas non plus une tuerie graphique, le jeu est très efficace pour ce que l'on peut en attendre.+ Gameplay lui aussi simple mais efficace, j'ai même envie de dire hyper addictif. On dirige une bougie qui doit aller d'un point A à un point B en allumant un maximum d'autres bougies au passage, le tout avec des obstacles plus ou moins difficiles à surmonter selon l'avancée dans le jeu.+ Un plaisir de jeu présent du début à la fin. J'ai lancé une partie juste pour voir ce que c'était, et je suis resté scotché sur le jeu jusqu'à ce que madame m'appelle pour manger. Et je m'y suis remis dès que j'ai pu !!+ Jouabilité propre. Quand on perd, en général, c'est que l'on a mal joué.- Même si la caméra fixe fait partie intégrante du gameplay, parfois on aimerait pouvoir la bouger ne serait-ce qu'un peu.- Assez facile, en dehors de l'accès à quelques bougies qui s'avère parfois moins simple, le jeu se boucle sans trop forcer et sans vraiment galérer.- Court. Il faut environ 5/6h pour en faire entièrement le tour et choper toutes les bougies. Bon c'est plus que raisonnable compte tenu du prix, mais le jeu étant prenant, on aurait pas craché sur 1 ou 2h de plusBref, Candle Man est un petit jeu indé pas prise de tête, super addictif sur les quelques heures qu'il vous demandera pour en venir à bout, et vraiment attachant part son ambiance soignée. Une excellente surprise que je me suis empressé de finir tellement il est prenant. Tant que vous ne cherchez pas le challenge avant tout, laissez vous tenter, surtout qu'il n'est pas excessif !!!