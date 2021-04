Bonjour à tous !

J'aimerais booster un peu mon pc

C'est un vieux coucou mais, il me suffisait jusqu'à présent.

Il me sert pour l'émulation et quelques jeux non exclusifs aux consoles

En gros il fait tourner quelques jeux en 4k 60fps (les jeux de la gen ps360, et quelques jeux de la gen ps4), la grande majorité des jeux en 1440p 60fps (les jeux de la gen ps4)

Dedans il y a :

Une carte mère msi z87-g45 gaming

Un core i5 4670k à 4ghz

16 go de ram ddr3

Une gtx 1070 ti



J'aimerais donc le booster, mais j'imagine que, vu son âge, la carte mère doit limiter l'upgrade.

En carte graphique et en processeur, je peux aller jusque où ? (rtx 20xx ou 30xx)

Et y a t il moyen d'avoir un boost "substantiel" à coût modéré ?

D'avance merci aux pro du pc