Retro Studios dévoile enfin son "délicieux projet"Le moins que l'on puisse dire, c'est que Retro Studios aime créer l'effet de surprise. Après avoir annoncé il y a quelques années travailler sur un "délicieux projet", l'attente vient enfin de se terminer. Il faut dire que le studio nous avait mit la puce à l'oreille durant l'été 2018 avec un tweet qui mettait l'eau à la bouche, montrant les membres de l'équipe en pleine séance de barbecue.Vous l'aurez compris, le studio Texan n'a rien à envier aux productions Allemandes, et se lance dans les jeux de simulation de vie quotidienne avec un titre inédit : Barbecue Simulator. Outre la possibilité de cuisiner de nombreux ingrédients, le jeu surprend avec un scénario qui se veut extrêmement crédible. Suite à la crise de la COVID-19, vous incarnez un jeune homme ou une jeune femme ayant fait l'acquisition d'un restaurant / grill Texan, avec pour objectif de redonner le moral aux habitants en partageant des moments conviviaux autour de la "bonne bouffe".Soucieux des évolutions de consommation, Barbecue Simulator intégrera également un mode végétarien et un mode végan, vous proposant ainsi de troquer viandes et poissons contre légumes et tofu.Disponible dans le courant de l'été 2021 sur Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir ci-dessous le communiqué officiel du jeu, accompagné d'un premier trailer.