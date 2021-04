Le chouette jeu gratuit Super Mario Bros. 35 sur Switch (uniquement dispo quand tu es abonné au service Nintendo Switch Online) était censé ne plus exister depuis hier soir minuit dans le cadre de la fin des événements célébrant les 35 ans de Mario : eh ben chose est de constater que le jeu est toujours disponible (pour le moment du moins) !Peut-être que le jeu n'est juste plus disponible en téléchargement mais toujours disponible à celles&ceux qui l'ont téléchargé avant le 31/03 à minuit qui sait.Bonne nouvelle de la journée en tout cas ! Ce n'est pas grand chose mais cela fait toujours plaisir !

posted the 04/01/2021 at 12:31 PM by kevinmccallisterrr