J'ai une excellente nouvelle pour vous, la communauté Gamekyo.Microsoft a entendu vos doléances.A entendu vos plaintes sur le qualité sonore du casque sans fil Xbox Series X|S !Je vous présente le Bang & Olufsen Beoplay Portal : Un Casque de Jeu antibruit sans Fil Confortable pour Xbox série X|S et Xbox One !- Jusqu'à 24 heure d'autonomie- Bluetooth 5.1- Compatible Dolby Atmos- Réduction de bruit active- Micro Virtuel- Un tarif très contenu- Dispo en 3 Couleurs (blanc, noir, navy)J'attends des retours des joueurs de Gamekyo avant de me décider sur l'acquisition de celui-ci.Vous pouvez précommander ce casque à un prix très compétitif sur Amazon :- En passant par ce lien, SuzuKube peut toucher une commission sur vos achats.J'attends vos retours hein

posted the 03/31/2021 at 01:48 AM by suzukube