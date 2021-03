Ah... Rare ou Rareware auparavant, fondé en 1982 et racheté par Nintendo en 1995 PUIS rereracheté par Microsoft en 2002, La société a sortit beaucoup de jeux d'une qualité assez exceptionnelle, voici un top 10 donc de leur meilleure jeux !10)- Un jeu sortit en 2016, si auparavant un peu maigre en contenu et peu intéressant, le jeu n'a eu de cesse de se peaufiner avec des Mise à jour et des contenus supplémentaires pour au final une expérience riche dans une ambiance de piraterie à jouer jusqu'à 4 joueurs en ligne ! Graphiquement, c'est très réussi et l'eau est absolument bluffante ! Gérer son navire a quelques chose se jouissif, et les batailles navales sont vraiment top !9)- Sorte de "concurrent" à Mario 64, DK 64 proposer au joueurs d'arpenter des niveaux ouverts, vastes et plutôt variés comme le château chocote par exemple, et de trouver moult collectibles à dénicher dans les niveaux. Et ce avec DK et toute sa clique, le jeu était assez long pour viser le 100 % même si être obligé de refaire les niveaux avec tout les Kong était quand même rébarbatif.- Un sérieux concurrent de Mario Kart qui reprend les personnages de l'univers de Rare. Le jeu propose 4 courses avec un boss à la fin (qui n'est pas sans rappeler un certain Crash Team Racing) seulement, dans ce jeu il n'y a pas que des karts mais aussi des avions et l'hydroglisseur sorte de petit bateau rapide mais difficile à manier. Le jeu était fun est super joli pour l'époque, une très bonne alternative à Mario Kart !7)- Souvent considéré comme la "suite non officiel" de Goldeneye 007 du même développeur, Perfect Dark permet au joueur d'incarner l'agent secret Johanna Dark, qui doit contrecarrer les plans d'une puissante entreprise, la dataDyne.Mode solo et multijoueur au programme comme le classique deathmatch. Malheureusement, le jeu sortant en fin de vie de la N64, n'a pas eu le succès escompté...6)- Jeu incroyablement déjanté, ne vous faites pas avoir par son apparence "mignon" le jeu est en fait plutôt mâture avec du contenu adulte. Vulgaire, mais drôle, politiquement incorrect, Conker, l'écureuil que l'on incarne, est un jeu de plate forme 3D action aventure bien dérangé et qui changer véritablement de ce qu'on avait l'habitude de voir. Avec son contenu grossier et sexuel, le jeu parodie également les films et les jeux vidéos pour un résultat vraiment excellent !5)- Ce Zelda like qui avant devait s'appeler Dinosaur Planet est un jeu d'action aventure dans un monde tout en 3D. Le jeu met en scène Fox (non sans blague) et sa clique qui doivent sauver Dinosaur Planet du terrible General Scales. Le jeu fait partie des plus beaux jeux de la Gamecube et est vraiment super joli encore aujourd'hui. Des mondes et épreuves variés, il pècher malheureusement sur des combats trop répétitif et faciles et des phases de shoot dans l'espace raté (un comble pour un Star Fox !) mais mise à part ça, c'était un excellent jeu et l'un des meilleurs "Zelda Like" encore aujourd'hui !4)- Chef d'œuvre de la plate forme 2D, j'ai pas grand chose d'autre à dire ou redire dessus. Musique culte, graphisme sublime pour l'époque pour l'un des tout meilleurs jeux de plate-forme 2D de tout les temps rien que ça !3)- La suite en mieux... Petite précision, on incarne uniquement Diddy et Dixie dans cette suite, DK étant fait prisonnier par l'infâme K-Rool !2)Un duo aussi improbable mais qui pourtant a marqué bon nombre de joueur, j'ai nommé Banjo Kazooie ! Chef d'œuvre d'aventure et de plate forme 3D, avec des niveaux dont on se souvient encore 20 ans après, Vallée de Gobi, Manoir du Monstre etc... Sa suite Banjo Tooie est excellente aussi mais pas aussi culte que celui ci. Le jeu a une atmosphère envoûtante, qui pétille de bonne humeur et qui est très drôle. La sorcière qui parle tout en rimes, et qui se moque du joueur, certain le considère même comme le Mario 64 Killer, et c'est pas rien !1)- Caaaaalmez vous, le voici ! Le jeu le plus culte de Rare, qui a véritablement révolutionné le genre FPS. Un solo conséquent mais aussi et surtout un multi local incroyablement fun, jouer par des gens encore aujourd'hui (oui oui j'en connais) J'ai pas grand chose d'autre à dire, culte, culte culte et reculte par derrière ! Le jeu a bénéficié d'un remaster sortit sur Wii en 2010 mais qui bien que sympathique n'arrive pas à la cheville de ce Goldeneye 64...Voilà, un top 10 de plus qui s'achève, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine ! Et vous, votre top 10 Rare ?