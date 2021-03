Les joueurs ont découvert avec Life is Strange une expérience narrative à choix multiples, portée sur la contemplation et une part de fantastique. Avec cette « suite », Dontnod conserve cette formule comme base pour emprunter d’autres voies.

Ancré dans le contexte politique des États-Unis de Trump et découpé en 5 épisodes, Life is Strange 2 développe sur plusieurs mois une histoire plus sombre et plus engagée, où il vous revient de fixer vous-même les valeurs morales des frères Diaz durant les moments clés de leur fuite.

Effectivement, vous n’avez pas la maîtrise des pouvoirs de télékinésie du jeune Daniel, mais les actions de votre protagoniste Sean, ainsi que les interactions qu’il aura avec son petit frère, seront d’une grande influence sur le déroulement de l’histoire, ainsi que son dénouement (avec 4 issues possibles).

L’attachement que l’on éprouve pour les deux frères n’en est que plus grand, à condition d’accepter cette expérience de jeu émotionnellement intense comme indissociable d’une progression lente, et de suivre cet encouragement à profiter des instants calmes, accompagnés d’une BO subtile. Et avant de vous lancer, n’oubliez pas le prologue Captain Spirit !