Ce matin j'ai appris en regardant télé matin la mort d'un jeune étudiant en médecine âgée de 21 an...suite à la vaccination du covid. On ignore quel vaccin il a reçu.





Pour le coup, ce que je pense, c'est que les parents dépose plainte pour homicide volontaire.



Plus sérieusement, le mec a perdu la vie en s' imaginant être débarrassé de la contraintes du covid, hors c'est la mort qu'il a reçu. Et a 21 an, le risque de tomber fortement malade du covid est infiniment extrêmement faible...





Ce que je veux en venir, c'est par rapport au passeport vaccinal. Obligés les gens ne risque pas d'y avoir un problème sur la morale d' éthique ?



Le vaccin n'est pas sur a 100%. Le bénéfice risque est'il bien mis en avant pour chaque personne ?





Perso le vaccin pour moi c'est non.