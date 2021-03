Oooooh my god ! J'ai enfin trouvé un peu de temps (bon, certains diront arrêté de jouer à Fortnite) pour enfin essayer un peu ce Space Channel 5 VR: Kinda Funky News Flash! et comment dire... La nostalgie est là ^^ !C'est trop fun d'accompagner Ulala dans un des meilleurs jeu de la Dreamcast... La magie est là ^^ !En revanche, c'est très difficile de faire ressortir l'ambiance de la VR avec la vidéo, car le champs de vision est bien plus large et englobant... Je verrais si je peux faire mieux pour les prochaines vidéos, pourquoi pas un let's play avec la webcam ^^ ?Gros défaut du jeu, que je tiens à souligner : il n'y a que 4 mondes, qu'on peut finir en une demi-heure. Alors c'est vrai que le premier Space Channel pouvait être fini en 1h30 environ, mais j'aurais préféré tout de même une telle durée de vie, car le jeu est tout de même vendu 40$... Et même si j'adore l'équipe de développement (que j'avais rencontré au Tokyo Game Show, et qui sont issus de l'équipe originale de développement du jeu), difficile de justifier ces 40$ pour 30 minutes de jeu... Même si la rejouabilité est bonne, pour peu que vous adoriez les musiques ^^ !Sinon dans la catégorie "y'a quoi dans tes recommandations Youtube", bah actuellement y'a du Black Pink :Rassurez-vous, moi même je ne comprends pas comment j'arrive à tomber sur de telles vidéos sur YoutubeAller, on termine sur une petite anecdote sur cette licence :