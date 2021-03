J'ai commencé une partie de Zombies sur Super Nintendo en 93, avec un copain, à l'âge de 10 ans. Je la terminerai près de 30 ans plus tard, avec mon fils et sur Megadrive.

Zombies ou le symbole de toute une époque : celui du génie de LucasArts. Clairement, ce studio faisait partie des très grands. Délicieusement cool et irrévérencieux, Zombies rappelle la fougue des créateurs de Day of The Tentacle, Sam et Max et autres Full Throttle.