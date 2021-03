Selon Blibli, une youtubeuse (chinoise ?) possèderait déjà une Nintendo Switch Pro XXL !Répondant au nom de Mega Switch Pro XXL Super Big, cette console permet d'avoir un aperçu d'une Nintendo Switch intégrant un écran d'une qualité inégalée, un boost de puissance en mode portable (pour jouer à Mario Kart 8 en 1080p), une meilleure batterie (20000 Mah a vu de nez) et de nouvelles manettes réglant le problème du Joycon drift !Le paradis des gamers en somme... Même si beaucoup auraient préféré l'intégration d'une carte Nvidia RTX 2060 pour au moins bénéficier du DLSS en mode dock, et d'un SSD pour améliorer les chargements lorsque l'on meurt dans Xenoblade Chronicles 2.

posted the 03/05/2021 at 03:42 AM by suzukube