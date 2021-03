2 Mars : Maquette (PS4, PS5)

4 Mars : Gnosia (Switch)

5 Mars : Harvest Moon : One World (PS4, One, Switch)

9 Mars : Stronghold Warlords (PC)

11 Mars : Monster Energy Supercross 4 (PS4, PS5, One, SX, PC)

16 Mars : Mundaun (PS4, PS5, One, SX, Switch, PC)

18 Mars : Minute of Islands (PS4, One, Switch, PC)

19 Mars : Root Film (PS4, One, Switch)

23 Mars : Story of Seasons: Pioneers of Olive Town (Switch)

25 Mars : Dandy Ace (PS4, One, Switch, PC)

26 Mars : Monster Hunter Rise (Switch)

26 Mars : Balan Wonderworld (PS4, PS5, One, SX, Switch, PC)

26 Mars : It Takes Two (PS4, PS5, One, SX, PC)

26 Mars : Spacebase Startopia (PS4, PS5, One, SX, Switch, PC)

26 Mars : Kaze and the Wild Masks (PS4, One, Switch, PC)

30 Mars : Evil Genius 2: World Domination (PC)

31 Mars : The Binding of Isaac: Repentance (PC)

31 Mars : Clive ‘N’ Wrench (Switch, PC)

Liste non exhaustive des grosses sorties de Mars.Vos attentes ?