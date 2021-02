Genshin Impact continue son petit bonhomme de chemin, et le prochain personnage disponible sera donc Hu Tao, une magicienne de type feu !Elle sera très pratique pour explorer les mont enneigés sans se geler les miches...Il faudra être niveau d'aventure 40 pour participer à ses aventures ^^ !Le jeu est disponible sur PS4, PS5, PC et iOS/Android. Une version Nintendo Switch est également prévue. Les joueurs Xbox sont malheureusement, de leur côté, exclu de toutes possibilité de jouer à ce jeu sur leur console favorite.

posted the 02/28/2021 at 04:35 PM by suzukube