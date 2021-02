"Neyyah est issu d'un fort sentiment de nostalgie et d'une volonté de refaire ces vieux jeux Point and Clic, qui ont perdu leur charme que je ressens au mouvement du moteur en temps réel, changeant complètement la saveur du gameplay, de mon point de vue".

"Ces jeux ont fait quelque chose de bien. L'interface de Neyyah permet au joueur [b]de s'asseoir et de prendre son temps, d'observer son environnement[/b] : à chaque clic vers l'avant, une nouvelle fenêtre sur un monde mystérieux"

Voici le défi un peu fou que s'est lancé il y a des années la toute équipe deDefy Reality Entertainment et son principal développeur, Aaron Gwynaire : créer un jeu d'aventure similaire aux légendaires Myst et Riven. Rien que ça.Et avec une esthétique et une technique précalculée extrêmement proche.Voyez plutôt ;Le rendu est vraiment bluffant. On se croirait vraiment sur certaines îles de Riven.Le graphisme est développé sur, l'animation. L'auteur crée lui même le sound design grâce à des samples récupérés sur freesound.org.