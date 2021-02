Même si je suis féru de jeux de cartes type deck-building, je suis souvent découragé par la complexité de ceux-ci. Slay the Spire a su me réconcilier avec ce genre.

Selon les supports, vous pourrez choisir entre 3 et 4 personnages différents à incarner, chacun d’entre eux utilisant des cartes aux mécaniques de jeux différentes, apportant une belle variété.

Le jeu se présente également comme un Rogue-like : chaque tentative est donc différente et sera plus ou moins compliquée (voire impossible, les boss de niveau étant particulièrement coriaces, ce qui peut s’avérer frustrant). Chaque essai permet néanmoins d’acquérir des nouvelles cartes plus puissantes que vous pourrez récupérer par la suite.

Maîtriser la variété des cartes, potions, pouvoirs et ennemis prend un peu de temps, mais tout est finalement assez simple et on arrive vite à construire différentes stratégies. Les graphismes et musiques sont assez moyens mais là n’est pas l’essentiel.

Finir le jeu demande de la persévérance (et un peu de chance) mais on y revient avec plaisir, d’autant qu’un mode Défi quotidien est proposé. Slay the Spire est très bon jeu et mon nouveau compagnon de voyage !